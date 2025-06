"Spalletti non ha in queste ore assurde, con la partita con la Moldova che si avvicina, la minima idea del suo futuro (nel mondo di oggi un allenatore di 66 anni può dire di avere ancora un futuro). Non ce l’ha perché la sua assoluta assenza di autocritica non gli ha fatto nei mesi scorsi nemmeno annusare l’esonero che dopo Oslo era diventato inevitabile, non per la qualità del gioco della sua Italia che è quasi sempre stata penosa ma per un ambiente dove l’aria era diventata irrespirabile, con senatori che non mettevano la gamba e giovani mandati allo sbaraglio", scrive Stefano Olivari in una riflessione relativa al caos che sta toccando la Nazionale italiana in questi giorni.