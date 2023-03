Moriero: “Firmai con il Milan, 20 giorni dopo ero dell’Inter. Ronaldo? Mi ricordo quando…”

Intervistato da TMW durante Goal Car, Francesco Moriero è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia dell'Inter: "E' stata un'altra grande storia. Andai via dalla Roma da svincolato, non trovai l'accordo. Dall'Inghilterra vennero Manchester, Derby County e un altro club, poi però arrivò la chiamata dal Milan. Dovevo firmare il contratto con il Derby, non mi presentai e firmai con il Milan, ma dopo 20 giorni mi chiama Mazzola e mi ha detto che c'era l'opportunità di andare all'Inter. Io ero in vacanza e gli dissi di si, anche perché sapevo che doveva arrivare Ronaldo. E firmai con loro. In quel mese uscì la copertina delle presentazioni delle squadre ed ero sia in quella del Milan che dell'Inter".