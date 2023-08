Moriero: “Lukaku scorretto con l’Inter. Pavard ottimo acquisto e ottima scelta”

Big Rom è comunque "un grande colpo di mercato" per la Roma perché "la sua presenza farà salire il livello offensivo della squadra e la renderà ancora più competitiva in attacco". Moriero ha apprezzato anche l'acquisto del francese Benjamin Pavard da parte dell'Inter: "Per me è un ottimo acquisto, credo che l’Inter si sia rinforzata ulteriormente in difesa, ottima scelta".