Marco Macca Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 22:02)

Calcio in lutto: è scomparso all'età di 88 anni Rino Marchesi, da calciatore uno dei 'leoni di Ibrox' della Fiorentina vincendo quattro trofei, due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe nel 1961; da tecnico è stato il primo ad aver allenato in Italia Diego Armando Maradona. Nella carriera di calciatore di Marchesi anche cinque stagioni con la maglia della Lazio prima di chiuderla nelle fila del Prato: fra l'altro Marchesi, lombardo di San Giuliano Milanese, aveva scelto da tempo di vivere vicino a Firenze, a Sesto Fiorentino.

Di qui il cordoglio della sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro e dell'assessora comunale allo sport Letizia Perini: 'Firenze saluta con profonda commozione uno dei protagonisti di una delle più belle pagine della storia della storia della Fiorentina e del calcio italiano. Fiorentino d'adozione ha rappresentato un esempio di professionalità, prima da calciatore poi da allenatore. Alla sua famiglia e a tutto il mondo viola va l'abbraccio sincero della città di Firenze''. Messaggi di cordoglio anche da parte del Napoli e della Fiorentina. La svolta nella carriera di tecnico arrivò alla fine degli anni Settanta quando salvò l'Avellino per due stagioni di fila attirandosi le attenzioni del Napoli per la stagione '80-'81 lottando per lo scudetto con Roma e Juventus.

L'esperienza successiva fu all'Inter quindi il ritorno nel club partenopeo a stagione già avviata. Dopo l'annata al Como Boniperti lo chiamò alla Juve (in rosa c'era Platini) per sostituire Trapattoni anche se l'avventura non regalò le soddisfazioni sperate. Gli ultimi club sono stati Udinese, ancora Como, Venezia, Spal e Lecce nel 1994. I funerali si terranno martedì 3 marzo alle 11 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino.