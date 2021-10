Libero – PIF-Inter, ecco perché la Serie A tenta il fondo arabo

Il quotidiano torna sulla notizia di una possibile acquisizione del club nerazzurro da parte degli arabi pronti ad investire in Italia

Eva A. Provenzano

Su Libero torna la questione Pif-Inter. Da giorni il quotidiano batte sulla possibile cessione da parte di Suning al fondo arabo che di recente ha acquisito il Newcastle in Premier League. Il giornale spiega che "la notizia ha suscitato clamore ma nessun addetto ai lavori è rimasto realmente sorpreso". Perché non sono nuove le notizie che riguardano il fondo e la società nerazzurra e perché il fondo ha diversi interessi in Europa. Sono di recente entrati in società, in minoranza, con la casa di hypercar Pagani e hanno interesse ad investire a Milano, nell'immobiliare.

Il fondo, che è legato a doppio filo con il principe ereditario saudita Mohannad bin Salman Al Saud, sta lavorando su una politica di diversificazione che prevede investimenti in diversi tipi di settori. Si contano investimenti su Boeing, Facebook, Disney, Citygroup. 500 miliardi di euro il valore stimato del fondo. Non è strano che PIF sia interessato alla Serie A: il campionato italiano ha grande appeal nel mondo arabo.

"Ma - sottolinea Libero - non è da sottovalutare un altro elemento che avvicina gli emiri al calcio. La possibilità - attraverso investimenti nello sport - di ripulire la propria immagine. Perché il pallone è uno strumento di consenso oltre ad essere un'arma di sviluppo. E dopo aver conquistato la Premier League con 353 mln investiti sul Newcastle la lente di ingrandimento si è spostata sulla Serie A molto amata dagli arabi. Da non sottovalutare anche la questione del Ramadan che dagli organizzatori degli eventi sportivi è considerato una grande opportunità per la possibilità di avere un numero importante di spettatori a casa davanti alla tv".

Libero sottolinea anche le notizie che arrivano dalla Cina, sul pressing del governo cinese su Suning per la cessione dell'Inter. In questo panorama PIF potrebbe inserirsi, assicura il quotidiano che in questi giorni ha rilanciato la notizia sull'interesse per il club interista. Un interesse di cui in qualche modo si parla da tempo. Ma al momento continuano ad arrivare smentite.

(Fonte: Libero)