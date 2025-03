Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ne ha parlato così: "Per Thiago Motta si è parlato tanto di un possibile cambio imminente, ad oggi non risulta che la Juve abbia già fatto passaggi per un cambio immediato, vedremo le prossime partite se la situazione dovesse precipitare. Ma ci focalizziamo sull'estate, da quanto ci risulta c'è la concreta possibilità che la Juve possa cambiare allenatore, non è da escludere"