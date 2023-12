Mourinho: “Bologna e Fiorentina hanno rose ottime e bravi allenatori, la Roma…”

"Non dico scudetto ma lotteremo con tutte per provare ad andare in Champions League. Bologna e Fiorentina stanno volando? Stanno volando per due motivi: hanno bravi allenatori e poi hanno due rose fantastiche, con due giocatori per ruolo. Senza Smalling, Sanches e Dybala, non siamo fortissimi. Tutti insieme siamo forti e abbiamo anche un allenatore bravo"