Assist Arnautovic, tutti ad esultare con lui: “Famiglia”. Dimarco: “Te lo meriti”

L'assist che è servito a Nicolò Barella per segnare la rete del due a zero, che ha chiuso la gara col Lecce, in calendario prima di Natale, è stato bellissimo e sa di speranza per Marko Arnautovic che aspetta un gol da un po' di tempo. Il giocatore austriaco è stato seppellito dalla marea di abbracci dei suoi compagni dopo il gesto tecnico regalato al centrocampista e ai tifosi al Meazza. Su Instagram ha scritto: "Una grande famiglia. Grazie San Siro. Buon Natale a tutti!".