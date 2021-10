Mourinho: “Se PIF può portarmi via dalla Roma? Non lascio per niente. Su Orsato…”

L'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Skysport ha risposto ad una domanda sul fondo arabo che ha acquistato il Newcastle

Con la sua Roma è volato in Norvegia per affrontare la gara di Conference League contro il Bodo/Glimt. José Mourinho ai microfoni di Skysport ha parlato alla vigilia della sfida dei giallorossi:

Preferisco non commentare e concentrarmi sul mio che è il lavoro che facciamo ogni giorno. Dopo la gara con la Juve ho deciso di non parlare di arbitro e di analizzare con freddezza e tranquillità e si sono meravigliati tutti sulla mia decisione di non commentare. Perché la gente è concentrata sul rigore e non rigore, ma dall'inizio della partita fino all'ultima decisione dei tre minuti, c'è tanto... Preferisco così, preferisco pensare a far crescere la squadra.