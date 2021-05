Cds – Mourinho al lavoro per la nuova Roma: lo Special One vuole Samuel come vice

José Mourinho è già al lavoro per preparare la prossima stagione. Lo Special One vuole l'ex difensore nerazzurro nello staff

José Mourinho è già al lavoro per preparare la prossima stagione. Lo Special One dopo 11 anni tornerà in Italia e allenerà la Roma. Iniziano a circolare le prime voci sullo staff che il portoghese avrà a disposizione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport vorrebbe portare con sé Walter Samuel, che si aggiungerebbe alla squadra dei vice come perfetto conoscitore dell’ambiente.