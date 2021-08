Inter, Mourinho: “Lo Special One era Moratti. L’abbraccio a Madrid? Ve lo racconto”

Le parole del tecnico portoghese: "La sua famiglia ha aperto le porte e mi sono sentito subito tra gente per bene che ti fa sentire a casa"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nello speciale dedicato a Massimo Moratti, Jose Mourinho, allenatore del Triplete dell'Inter, ha parlato così del loro rapporto: "La sua famiglia ha aperto le porte e mi sono sentito subito in una famiglia di gente per bene che ti fa sentire a casa. La storia col papà, il suo sogno di fare cose storiche era un'ambizione condivisa con tutti noi: ci ha resi persone più appassionate al nostro lavoro. Lo Special One era Moratti: io sono arrivato con questo titolo, ma l'uomo chiave era lui.