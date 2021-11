Milan-Inter, moviola GdS: giusti i rigori. Ballo-Touré non espulso: ecco perchè

Il terzino sinistro rossonero è stato solamente ammonito dall'arbitro Doveri in occasione del fallo su Darmian

Il derby di Milano tra Milan e Inter si è rivelata una gara ricca di episodi arbitrali: due calci di rigore per i nerazzurri nel primo tempo, poi la partita procede in maniera corretta. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 7’ del primo tempo Kessie viene raggiunto da Calhanoglu dentro l’area rossonera: l’interista si prende lo spazio dietro al pallone allungando il piede destro e poi cade perché incrociato dalla gamba sinistra del milanista. Doveri decreta correttamente il rigore, niente Var ma “silent-check” sì: la decisione del campo (con valutazione di dinamica e intensità) del direttore di gara viene confermata. Il secondo rigore, al 25’ del primo tempo, vede Ballo-Touré entrare in ritardo su Darmian: rigore solare e cartellino solo giallo (l’unico della gara) perché il milanista ha cercato il pallone (“intervento genuino”). Non sono da sanzionare in area interista i colpi di braccio (aderenti al corpo: non viene alterato il volume corporeo) di Calha e Correa nella ripresa".