Rimangono dubbi sull'azione che genera il corner per il Napoli da cui nasce poi il gol dell'1-1 di Juan Jesus

"Al 27’ c’è rigore di Rrahmani su Thuram (al contrario del 43’ st) ma Marcus è in fuorigioco: ok il Var. Acerbi “tormenta” più volte Raspadori: manca un giallo. E’ caos su una frase di Acerbi che Jesus denuncia, La Penna fa una verifica molto frettolosa: col presunto razzismo non si dev’essere superficiali. Sul corner pre 1-1 restano dubbi enormi: punta di Di Lorenzo o piatto di Darmian?", scrive La Gazzetta dello Sport.