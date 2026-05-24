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fcinter1908 ultimora Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…”
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Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…”
Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha raccontato un interessante retroscena sulla stagione di Luis Henrique
Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha raccontato un interessante retroscena sulla stagione di Luis Henrique, acquistato dall'Inter l'estate scorsa dall'Olympique Marsiglia e capace di convincere il club nerazzurro solo in parte:
"Luis Henrique è stato molto bravo a interpretare la fase offensiva in questa stagione, meno quella offensiva".
"Da Appiano Gentile dicono che in allenamento facesse vedere delle cose molto interessanti, tant'è che anche Ausilio più di una volta gli si è avvicinato e gli ha detto: 'Ma perché non le fai anche in partita queste cose?'. Da Appiano dicono che fa vedere delle buone cose, che però poi fa fatica a riportare in partita".
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