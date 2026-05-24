Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha raccontato un interessante retroscena sulla stagione di Luis Henrique, acquistato dall'Inter l'estate scorsa dall'Olympique Marsiglia e capace di convincere il club nerazzurro solo in parte:

"Da Appiano Gentile dicono che in allenamento facesse vedere delle cose molto interessanti, tant'è che anche Ausilio più di una volta gli si è avvicinato e gli ha detto: 'Ma perché non le fai anche in partita queste cose?'. Da Appiano dicono che fa vedere delle buone cose, che però poi fa fatica a riportare in partita".