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fcinter1908 ultimora Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…”

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Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…”

Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha raccontato un interessante retroscena sulla stagione di Luis Henrique
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha raccontato un interessante retroscena sulla stagione di Luis Henrique, acquistato dall'Inter l'estate scorsa dall'Olympique Marsiglia e capace di convincere il club nerazzurro solo in parte:

Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…”- immagine 2
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"Luis Henrique è stato molto bravo a interpretare la fase offensiva in questa stagione, meno quella offensiva".

Musmarra: “Luis Henrique? Mi dicono da Appiano che Ausilio si è avvicinato e gli ha detto…”- immagine 3
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"Da Appiano Gentile dicono che in allenamento facesse vedere delle cose molto interessanti, tant'è che anche Ausilio più di una volta gli si è avvicinato e gli ha detto: 'Ma perché non le fai anche in partita queste cose?'. Da Appiano dicono che fa vedere delle buone cose, che però poi fa fatica a riportare in partita".

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