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Serie A, il bollettino del giudice sportivo: fermato un nerazzurro per un turno
La Serie A è terminata e oggi è uscito l'ultimo bollettino del giudice sportivo. Emerge anche un provvedimento che riguarda un calciatore dell'Inter, ammonito nella gara di Bologna terminata 3-3 con la rimonta nerazzurra negli ultimi minuti. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, ammonito al Dall'Ara e già diffidato prima della partita. Per l'armeno, alla quinta sanzione, è scattato quindi il turno di squalifica.
Da capire se effettivamente ci sarà modo di farglielo scontare, considerando che il centrocampista non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L'Inter gli ha proposto un anno di rinnovo, rispetto al contratto in scadenza tra circa un mese, e attende la risposta definitiva da parte del ragazzo. Dovesse decidere di firmare, salterebbe la prima giornata del prossimo campionato.
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