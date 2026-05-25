La Serie A è terminata e oggi è uscito l'ultimo bollettino del giudice sportivo. Emerge anche un provvedimento che riguarda un calciatore dell'Inter, ammonito nella gara di Bologna terminata 3-3 con la rimonta nerazzurra negli ultimi minuti. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, ammonito al Dall'Ara e già diffidato prima della partita. Per l'armeno, alla quinta sanzione, è scattato quindi il turno di squalifica.