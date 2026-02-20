Mutti: “Discorso scudetto già chiuso, è dell’Inter! Non credo che…”

"Difficile spiegare i così tanti infortuni occorsi al Napoli, da fuori è praticamente impossibile", dice Mutti

Matteo Pifferi Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 20:46)

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Bortolo Mutti, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Con la settimana tipo il Napoli potrà lavorare con maggiore serenità e potrà tornare a livelli alti. Ciononostante, credo che il discorso scudetto sia chiuso per tutti: il Milan fermato dal Como ha perso ulteriori punti e non poteva permetterselo.

Se lasci due punti col Como, significa che c’è qualche limite di squadra, nonostante stia facendo un ottimo lavoro: mi aspettavo il Milan trai primi cinque, Allegri sta andando oltre ogni più dolce previsione. L’Inter ha saldamente il campionato tra le proprie mani e non credo lo perderà come fatto nella passata stagione".

Napoli in difficoltà — "Difficile spiegare i così tanti infortuni occorsi al Napoli, da fuori è praticamente impossibile. Gli infortuni hanno pesato tantissimo. A volte c’entra la fatalità, i carichi di lavoro…poi però penso che l’anno scorso era andato tutto bene e non credo che il lavoro sia stato stravolto. E’ un’annata così, infortunio chiama infortunio, perché giocando sempre gli stessi si incorre in un più alto rischio di farsi male".