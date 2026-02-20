FC Inter 1908
Palmeri: “Formazione Inter a Lecce? Si favoleggia ma per me giocano…”

Il pensiero del noto giornalista a proposito di quelle che potrebbero essere le scelte di Chivu per la trasferta di domani
Daniele Vitiello
Vigilia di Lecce-Inter e questioni di formazione che tornano di stretta attualità in casa nerazzurra. Soprattutto in virtù dell'indisponibilità di Lautaro Martinez, che si aggiunge a quelle di Dumfries e Calhanoglu, oltre allo squalificato Barella. Questo il pensiero in merito alle scelte di Chivu da parte di Tancredi Palmeri:

"Si favoleggia tanto sulla formazione dell’Inter a Lecce, ma a me pare piuttosto obbligata, altro che scegliere: Sommer; Bisseck, Akanji (De Vrij), Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, P. Esposito. Vediamo di quanti mi sbaglio".

