Le parole dell'allenatore: "Avevi il campionato in mano, ci voleva un'altra rabbia e non te lo aspetti dall'Inter. C'è stata molta leggerezza"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bortolo Mutti, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto che terminerà stasera: "Penso che il Napoli abbia la consapevolezza di cosa ha, ci metterà l'anima per portare a casa lo Scudetto. Il resto è tutto in bilico. Non so se è un campionato di alto o basso spessore. Sotto l'Atalanta si sono viste squadre in difficoltà, ma questa è la bellezza del calcio".