Adrian Mutu ha parlato di diversi allenatori rumeni e ha espresso un giudizio su Cristian Chivu . Commentando i risultati ottenuti da alcuni tecnici rumeni, l'ex nerazzurro ritiene che Răzvan Lucescu sia stato il migliore della scorsa stagione e ha citato anche Ioan Ovidiu Sabău , che ha allenato il Cluj.

"Se dovessi fare un nome per la scorsa stagione, visto che questa è ancora in corso, dicoIoan Sabău. Quello che ha ottenuto con il Cluj è stato straordinario, il percorso è stato molto positivo. Come allenatore, in generale, penso che Răzvan Lucescu sia quello che ha ottenuto più successi. Se volete chiedermi di Cristi (n.d.r. – Chivu), perché probabilmente era proprio quello che volevate chiedermi… non ha ancora ottenuto nulla, è solo all'Inter. L'anno prossimo, se raggiungerà i suoi obiettivi, che sono grandi e numerosi in una squadra come l'Inter, probabilmente sarà l'allenatore dell'anno la prossima stagione".