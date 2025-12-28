Con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha annunciato l'elenco dei calciatori convocati da Palladino per la sfida di questa sera a Bergamo contro l'Inter. Ecco la lista:
Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Inter, gara della 17ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:
- Ahanor Honest (69)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Brescianini Marco (44)
- Carnesecchi Marco (29)
- Comi Pietro (43)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Krstović Nikola (90)
- Maldini Daniel (70)
- Musah Yunus (6)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
