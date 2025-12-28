FC Inter 1908
Atalanta-Inter, ecco i calciatori convocati da Palladino per la sfida di questa sera

Marco Macca 

Con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha annunciato l'elenco dei calciatori convocati da Palladino per la sfida di questa sera a Bergamo contro l'Inter. Ecco la lista:

Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Inter, gara della 17ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:

- Ahanor Honest (69)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- Comi Pietro (43)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Krstović Nikola (90)

- Maldini Daniel (70)

- Musah Yunus (6)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)

