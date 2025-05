Al Roland Garros, il torneo di tennis di Parigi, il mondo dello sport ha celebrato Rafael Nadal. In conferenza stampa lo spagnolo ha raccontato di un siparietto con il collega Andy Murray. E ha detto: «Murray, non sono riuscito a contattarti per un po'. Il giorno in cui l'Arsenal ha battuto il Real Madrid, quando la partita era appena finita, mi ha mandato un messaggio dicendomi... No, aspettate, lo leggerò perché è abbastanza bello. Penso sia piuttosto interessante».

Prende il telefono Nadal e legge cosa ha scritto Murray: "Hei Rafa, non ti sento da un po'. Voglio solo controllare che tu stia bene!...". «Quindi, sinceramente, mi servono - spiega Nadal - cinque secondi per realizzare cosa stavo leggendo, perché era appena finita la partita. Ho detto ok, è un ragazzo davvero simpatico. Mi chiede come sto. Alla fine, dopo cinque secondi, ho detto questo. È proprio britannico. È il senso dell'umorismo britannico. Ah, e per la cronaca, non gli ho risposto quando l’Inter ha battuto l’Arsenal». Eh, probabile che Nadal abbia fatto un po' di confusione. L'Inter ha battuto l'Arsenal uno a zero nella gara del girone eliminatorio della Champions. Poi è stato il PSG, l'altra finalista del 31 maggio, ad eliminare l'Arsenal dalla competizione.