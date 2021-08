Inter, intesa con Nainggolan sulla buonuscita: si sblocca l’affare Nandez?

Il centrocampista belga si appresta a tornare nuovamente a Cagliari. E i nerazzurri stringono per l'uruguaiano

L'avventura di Radja Nainggolan all'Inter sembra essere definitivamente giunta al termine: secondo il Corriere dello Sport le parti avrebbero raggiunto l'intesa sulla buonuscita, che permetterebbe al belga di rescindere il contratto e trasferirsi nuovamente a Cagliari. Una mossa che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sull'affare Nandez: "Per l'uruguaiano, che ha rimandato di tre giorni il suo arrivo in Italia previsto per venerdì, è una questione economica ovvero i 2 milioni di differenza tra domanda (4 quelli richiesti dal Cagliari) e offerta (2 quelli proposti dall'Inter). Non sembra una distanza incolmabile anche perché c'è intesa sul trasferimento in prestito sull'Isola di Nainggolan che riceverà una buonuscita da viale della Liberazione. Il ritorno dall'estero di Giulini potrebbe favorire un'accelerazione".