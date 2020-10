L’Inter si tiene Nainggolan. Nessun regalo al Cagliari, il club nerazzurro pretendeva 10 milioni

L’ultimo colpo di mercato dell’Inter è stata Darmian, arrivato dal Parma in prestito con obbligo di riscatto a 2,2 milioni di euro. Non ci sono stati movimenti in entrata nell’ultimo giorno di mercato, ma la sorpresa in casa nerazzurra è la permanenza a Milano di Radja Nainggolan. Il centrocampista sembrava ormai promesso da tempo al Cagliari, ma le due società non hanno trovato un accordo.