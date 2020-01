Crosetti: “Inter, Nainggolan il più simile a Conte: perchè privarsene? La scena finale…”

L’Inter non va oltre l’1-1 casalingo contro il Cagliari, e perde una grande occasione per avvicinarsi alla Juventus capolista. Maurizio Crosetti, nel suo editoriale per Repubblica, analizza il match di ieri a San Siro: “L’Inter ha incontrato il suo Bruto: lo scartato Nainggolan si è tolto un bello sfizio, e si continua a non capire perché Conte abbia rottamato il giocatore a lui più simile, il più adatto ai furori mistici che l’allenatore leccese porta sempre in dote. Spenti quelli, le sue squadre ridiventano normali. Molto brutta la scena finale, con l’allenatore e il suo staff attorno all’arbitro. Un segno di arroganza, ma di più di debolezza“.