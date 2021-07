Medico Serie A: “Obiettivo vaccinare gruppo squadra prima del campionato. I tifosi…”

Gianni Nanni, medico sociale del Bologna ma anche responsabile dei medici di Serie A ha parlato così del prossimo campionato

"Il discorso del campionato non è assolutamente a rischio. Come gruppo squadra di Serie A stiamo già vaccinando la maggior parte dei nostri componenti. Per quel che riguarda calciatori e staff, che fanno parte del gruppo, non ci sono problemi. Dal punto di vista degli spettatori credo che il utilizzando il Green Pass ci sia una possibilità di portare dentro gli stadi un bel po' di persone. Certamente non c'è la situazione dell'anno scorso. Con il Green Pass vero - cioè vaccinato o COVID-19 guarito - i rischi sono minimi. Diverso è il rischio di tamponi un paio di giorni prima, perché magari lo sto incubando. Per quello che riguarda i vaccinati e i COVID-19 guariti non c'è problema. Apriamo a tutti quelli che possono andare. Se nel 50% la maggior parte non sono vaccinati o guariti rischiamo grosso. Non sono neanche azzerate le misure di sicurezza, ci sarà un servizio d'ordine che regola entrate e uscite".

Test salivare? In Italia non è stato ancora convalidato ma rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato la sicurezza. Calciatori no vax? Ovviamente l'obbligatorietà non c'è e su questo siamo d'accordo, non si può obbligare un calciatore a vaccinarsi. Devi fare di tutto per convincerli però ovviamente non si può obbligare. Chiaramente chi non è vaccinato dovrà sottostare al protocollo dell'anno scorso, con tamponi ravvicinati, sierologico e misure di sicurezza. Discorso di libertà e di rispetto verso gli altri. Dovremmo imporre che chi non si vaccina se ne assume le responsabilità e ne paga le conseguenze. Se ti becchi il COVID-19 poi ti paghi le cure. Io ti curo e ti salvo ovviamente però paghi le terapie, perché non hai voluto vaccinarti. Stiamo parlando di una pandemia. Stiamo subendo una pandemia mondiale, non possiamo avere le stesse regole e gli stessi principi senza un problema del genere. Si è liberi di non vaccinarsi ma poi se ne pagano le conseguenze. Non solo paghi le cure ma paghi anche i danni che procuri agli altri. Se tu crei un focolaio poi devi pagare. Non credo che andremo a minare la democrazia e i diritti con una cosa del genere".