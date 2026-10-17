Una sconfitta per uno a zero del Napoli contro il Venezia che ha fatto drizzare le antenne ai detrattori di Allegri. Ivan Zazzaroni perÃ² fa una riflessione profonda sul momento degli azzurri che arrivavano dalla sconfitta in Champions contro il Villarreal.

«Per il bene che voglio al Napoli spero sinceramente che sia tutta colpa di AllegriÂ», scrive.

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E spiega le ragioni della sua riflessione sulla squadra azzurra: "PerchÃ© se Lucca, Giovane e Gilmour sono questi e se il potenziale atletico di Politano, Spinazzola, De Bruyne e Hojlund Ã¨ quello di Venezia e col Villarreal ho finalmente trovato la risposta (amarissima) a una domanda che mi pongo da mesi, questa: perchÃ© Conte ha preferito andarsene lasciando per strada 10 milioni?".