E' uscito al cinema Ag4in, il film che racconta lo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione. Durante la pellicola vengono anche ripercorsi i momenti del testa a testa con l'Inter in cima alla classifica e come Antonio Conte ha gestito la pressione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Napoli, cos’ha detto Conte in spogliatoio prima della partita con l’Inter: “Loro sono…”
ultimora
Napoli, cos’ha detto Conte in spogliatoio prima della partita con l’Inter: “Loro sono…”
E' uscito al cinema Ag4in, il film che racconta lo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione: ecco un retroscena mostrato
Ecco cosa mostra il film secondo Il Mattino: "Il Napoli batte la Juve e lui esplode: “Ora siamo in pista e si balla. E non ci frega di nulla“. Dopo i passaggi a vuoto di febbraio ammette che proprio in quei giorni di flessione ha capito che “avremmo potuto realizzare qualcosa di bello impossibile“.
Dopo Como, c’è l’Inter: lo scontro per lo scudetto. Qui eccolo in versione Al Pacino. “Loro sono i più forti, ma non stasera, non davanti al nostro pubblico. Facciamogli vedere chi è il Napoli”", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA