E' uscito al cinema Ag4in, il film che racconta lo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione. Durante la pellicola vengono anche ripercorsi i momenti del testa a testa con l'Inter in cima alla classifica e come Antonio Conte ha gestito la pressione.

Ecco cosa mostra il film secondo Il Mattino: "Il Napoli batte la Juve e lui esplode: “Ora siamo in pista e si balla. E non ci frega di nulla“. Dopo i passaggi a vuoto di febbraio ammette che proprio in quei giorni di flessione ha capito che “avremmo potuto realizzare qualcosa di bello impossibile“.