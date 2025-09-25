Chivu mi sembra un equilibrista ed è anche un compito ingrato, a tantissimi allenatori più esperti di lui sarebbero tremate le gambe a prendere la squadra vice campione d'Europa, uscita in quel modo da quella stagione che continua ancora istintivamente a pensare al passato con tanti giocatori che sono tutti, come riflesso incondizionato, legati al passato. All'Inter servirebbe uno choc, non è bello dirlo, ma che faccia davvero uno shake di questi 6-7 mesi di silenzi, di cose non detti, di traumi e riazzeri tutto. Faccio il paragone con Milan-Liverpool 2005, tutto l'anno dopo dal Milan fu vissuto con quella partita in memoria e servì lo shock di calciopoli a rimotivare una squadra vecchia che trovò l'energia per l'ultimo ballo. All'Inter sembra proprio che manchi ancora questo. Chivu ce la sta mettendo tutta, anche inserendo i giovani che è importante.

Questa squadra va cambiata, va cambiata con uno che incendia San Siro di vent'anni, va cambiata con Sucic, va cambiata anche con 20' fatti bene da Luis Henrique che salta l'uomo, cosa che non si vede a San Siro da 5 anni, al 90' e alleggerisce la pressione. Non possono essere titolari, ma quelli che ci sono da 5 anni sembra che non abbiano più quell'impeto, quell'attenzione, quella corsa in più per essere quelli che sono stati dal 2021 al 2024 e non è facile recuperarli, non è questione di Chivu che è l'ultimo dei problemi. Sono i tanti giocatori... è come un matrimonio che degenera in una convivenza svogliata. O arriva la grande scintilla che spesso corrisponde alla grande partita, in Juve-Inter è fallita questa cosa e non so quale sia la prossima possibilità. Serve una grande serata dove la squadra può sentirsi bene insieme