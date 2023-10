il Giornale – Napoli, Garcia separato in casa: Conte in pole ma occhio a…

Il futuro di Rudi Garcia al Napoli è appeso ad un filo: Antonio Conte è indicato come favorito in caso di esonero del tecnico francese

"Due giorni dopo la delusione non è andata via. Il tempo forse aiuta a metabolizzare meglio, nel senso che si ragiona più facilmente a mente fredda. Il De Laurentiis prima gestione avrebbe esonerato Garcia dopo la sconfitta di domenica sera, questa volta invece s’è concesso una breve pausa di riflessione". Apre così l'articolo de il Giornale in merito a Rudi Garcia, sul quale restano vive le voci di un possibile esonero.

Un esonero che verrebbe ufficializzato solamente nel momento in cui De Laurentiis troverà il sostituto. "Sforzandosi di interpretare il don Aurelio-pensiero, due cose vengono fuori: Garcia probabilmente è già out, il divorzio dal francese avverrebbe solo dopo aver portato a casa la firma del nuovo allenatore e Conte, oggi, è in pole-position rispetto a Tudor. La seconda considerazione è che se il divorzio non si dovesse consumare nei prossimi giorni, a Garcia verrà concessa una fiducia a tempo nel trittico con Verona, Union Berlino e Milan", commenta il quotidiano.