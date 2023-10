Romulo portiere in Inter-Verona: “Esperienza fantastica. E ricordo ancora la parata su…”

«Mi ricordo benissimo quanto accaduto, è stata un’esperienza fantastica. Non dimenticherò mai quella partita lì, perché è davvero un qualcosa di unico andare in porta contro l’Inter, al Meazza, davanti a 60mila persone. Qualcosa di veramente bellissimo per me. L’adrenalina ti aiuta tantissimo. Quando sei in partita fai delle cose che non faresti in una giornata normale, è tutto diverso. Attenzione, non si deve essere “pazzi” per prendere questo tipo decisione, anche perché io non lo sono mai stato sotto questo punto di vista. Ma basta l’adrenalina. Di fatto si decide tutto sul momento, sinceramente io non ho mai visto un allenatore stabilire prima chi debba andare in porta (dei giocatori di movimento, ndr) qualora il portiere titolare venga espulso e non ci siano più cambi a disposizione. È tutto spontaneo, improvviso. Ripeto: l’ho deciso lì, in quel preciso istante con Nicolas, dopo che lui aveva preso il cartellino rosso. Così ho preso i guanti, la sua maglia e sono andato in porta. Meno male che è andata bene».