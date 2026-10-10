Il giornalista ha detto la sua sul rigore assegnato dall'arbitro Feliciani per il fallo, definito tocco leggero, di Cittadini su Hojlund
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Il Napoli è passato in vantaggio sul Frosinone al 25esimo grazie ad un rigore fischiato dall'arbitro Feliciani per un fallo di Cittadini su Hojlund. Il gol della squadra di Allegri è arrivato al secondo tentativo. Il primo calcio di rigore, battuto proprio dall'attaccante, era stato respinto, ma con il VAR - dato che il portiere si è mosso prima - è stato fatto ripetere. La seconda volta sul dischetto si è presentato De Bruyne che ha segnato l'uno a zero (arriverà poco dopo il raddoppio). Il commento di Capuano è chiaro: CLICCA QUI.
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