Archiviata la vittoriosa trasferta di Champions, l'Inter si rituffa in campionato.
Napoli-Inter, formazioni UFFICIALI: Bonny-Lautaro tandem d’attacco. Torna Acerbi dal 1′
I nerazzurri affrontano un Napoli ferito, reduce dalla bruciante sconfitta per 6-2 contro il PSV. Cristian Chivu sceglie Bonny come partner d'attacco di Lautaro, mentre in difesa torna dal 1' Acerbi. A centrocampo si rivedono Mkhitaryan e Barella dopo un turno di riposo, mentre sulle fasce spazio a Dimarco e Dumfries.
NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres.
A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Allenatore: Antonio Conte.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Baccini
Quarto ufficiale: Ayroldi
VAR: Marini
Assistente VAR: Pezzuto
