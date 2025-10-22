FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Napoli-Inter, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il big match di sabato

ultimora

Napoli-Inter, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il big match di sabato

Napoli-Inter, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il big match di sabato - immagine 1
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l'8a giornata di campionato: gli uomini per Napoli-Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l'8a giornata di campionato. Questi gli uomini scelti per dirigere Napoli-Inter di sabato alle 18:

Napoli-Inter, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il big match di sabato- immagine 2
Getty Images

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – BACCINI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

Leggi anche
Inter, la vittoria col Gilloise era fondamentale. Ora arriva una ghiotta occasione
Champions League, i ricavi dell’Inter: ecco la cifra che verrà incassata di sicuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA