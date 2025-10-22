L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l'8a giornata di campionato. Questi gli uomini scelti per dirigere Napoli-Inter di sabato alle 18:
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l'8a giornata di campionato: gli uomini per Napoli-Inter
Arbitro: MARIANI
Assistenti: BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
