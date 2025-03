Proteste dei tifosi del Napoli e non solo per un tocco di mano di Denzel Dumfries: le parole di Luca Marelli in merito

Proteste dei tifosi del Napoli e non solo per un tocco di mano di Denzel Dumfries nel primo tempo della gara contro l'Inter . Queste le parole di Luca Marelli a DAZN sull’episodio:

“Il tocco di mano di Dumfries c’è stato e il braccio era lontano dalla figura. Il Var non è intervenuto perché hanno ritenuto che il braccio non aumentasse il volume del corpo. Il pallone se non avesse toccato il braccio, sarebbe andato contro il corpo di Dumfries. Per questo non è intervenuto il Var.