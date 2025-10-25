Alcuni tifosi azzurri hanno disturbato il sonno della squadra di Chivu tra l'1 e le 2 di stanotte

L'avvicinamento dell'Inter di Cristian Chivu alla gara di oggi non è stato privo di insidie. Le immagini che arrivano da Napoli, raccolte da CalcioNapoli24, raccontano di una notte a un certo punto anche tormentata. All'esterno dell'Hotel che sta ospitando i nerazzurri, alcuni tifosi azzurri hanno provato a disturbare il sonno degli avversari con fuochi d'artificio. E' accaduto tra l'1 e le 2 di stanotte.