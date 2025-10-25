L'avvicinamento dell'Inter di Cristian Chivu alla gara di oggi non è stato privo di insidie. Le immagini che arrivano da Napoli, raccolte da CalcioNapoli24, raccontano di una notte a un certo punto anche tormentata. All'esterno dell'Hotel che sta ospitando i nerazzurri, alcuni tifosi azzurri hanno provato a disturbare il sonno degli avversari con fuochi d'artificio. E' accaduto tra l'1 e le 2 di stanotte.
Sembra, tra l'altro, che questa mattina, in aggiunta, le forze dell’ordine abbiano sequestrato due batterie, con l’ausilio degli artificieri. Un malcostume già accaduto in altre occasioni in passato, del tutto evitabile. Peserà sulla prestazione della squadra di Chivu? Chissà. Oggi parlerà il campo dalle 18.
