Il Napoli Campione d'Italia dopo due vittorie su due in questo inizio di campionato, contro Frosinone e Sassuolo, affronta al Maradona la Lazio di Sarri reduce da due sconfitte in Serie A contro Lecce e Genoa. Una prova importantissima per la formazione biancoceleste, arrivata seconda nella scorsa stagione, e chiamata a dare segnali di ripresa. Non contro l'avversaria più semplice da affrontare.