Il campionato scorso è stato devastante in tutti i sensi ed minato la squadra nel modo di essere, è stato lui a ricostruirla e l’ha fatto in poco tempo. Bisogna dire bravo ad Antonio, mi auguro che il Napoli arrivi fino in fondo e ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. E' bravo a tenere sulla corda i suoi, forse a qualcuno Conte non sarà simpatico, ma è un vincente.