Napoli, oggi riprende la preparazione per l’Inter. Da valutare le condizioni di Zielinski

Il centrocampista è uscito al Bernabeu col Real dopo uno scontro con Rudiger. Il tecnico degli azzurri spera di recuperarlo per l'Inter

Dopo la sconfitta con il Real Madrid, il Napoli di Mazzarri ospiterà l'Inter di Inzaghi. Per gli azzurri altro impegno importante, dopo la Champions il nuovo tecnico dei partenopei deve valutare le condizioni di Zielinski.

"Giornata di riposo dopo le fatiche di Champions. Il Napoli è rientrato in città in piena notte e ieri Walter Mazzarri ha lasciato liberi i suoi ragazzi. Oggi riprenderà la preparazione per l’Inter: da verificare le condizioni di Zielinski, uscito al Bernabeu dopo un duro scontro con Rudiger", scrive La Gazzetta dello Sport.