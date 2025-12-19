Con un nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha condannato con fermezza il comportamento di Massimiliano Allegri nel corso della partita contro il Milan di Supercoppa Italiana. Sport Mediaset spiega l'accaduto e cosa è accaduto nel dettaglio della lite con Oriali, team manager azzurro, e del mancato saluto a fine gara con Antonio Conte:

"La miccia: il "Ma basta!" e lo scontro con Oriali La scintilla è scoccata al 29', quando Rabiot ha colpito Politano mentre era a terra: la panchina azzurra è scattata chiedendo il rosso, ma l'arbitro Zufferli ha lasciato correre senza estrarre nemmeno il giallo. È in quel momento che i nervi sono saltati: Conte ha urlato un perentorio "Ma basta!" all'indirizzo dei milanisti, innescando un battibecco prolungato. Protagonista dello scontro verbale è stato soprattutto Lele Oriali, che ha ingaggiato un duello a distanza fatto di scaramucce e frasi piccate proprio con Allegri".