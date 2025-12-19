FC Inter 1908
Supercoppa, quando si recupera Inter-Lecce? Ecco quando sparirà l’asterisco

Le quattro squadre impegnate nel torneo a Riad 'salteranno' la sedicesima giornata di campionato e i rispettivi impegni
Tempo di Supercoppa Italiana per Napoli, Inter, Milan e Bologna. Le quattro squadre impegnate nel torneo a Riad 'salteranno' la sedicesima giornata di campionato e i rispettivi impegni contro Parma, Lecce, Como e Verona e recupereranno la sfida nel mese di gennaio. Ma quando? Ecco tutte le cose da sapere sui recuperi di Serie A a causa della Supercoppa in Arabia.

Supercoppa Italiana, quando si recuperano partite?

Le partite del 16° turno di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna, squadre impegnate in Supercoppa Italiana, verranno recuperate a gennaio. Ecco il calendario completo:

Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30

Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45

Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30

Como-Milan: 15 gennaio, ore 20:45

