Tempo di Supercoppa Italiana per Napoli, Inter, Milan e Bologna. Le quattro squadre impegnate nel torneo a Riad 'salteranno' la sedicesima giornata di campionato e i rispettivi impegni contro Parma, Lecce, Como e Verona e recupereranno la sfida nel mese di gennaio. Ma quando? Ecco tutte le cose da sapere sui recuperi di Serie A a causa della Supercoppa in Arabia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Supercoppa, quando si recupera Inter-Lecce? Ecco quando sparirà l’asterisco
ultimora
Supercoppa, quando si recupera Inter-Lecce? Ecco quando sparirà l’asterisco
Le quattro squadre impegnate nel torneo a Riad 'salteranno' la sedicesima giornata di campionato e i rispettivi impegni
Supercoppa Italiana, quando si recuperano partite?
—
Le partite del 16° turno di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna, squadre impegnate in Supercoppa Italiana, verranno recuperate a gennaio. Ecco il calendario completo:
Napoli-Parma: 14 gennaio, ore 18:30
Inter-Lecce: 14 gennaio, ore 20:45
Verona-Bologna: 15 gennaio, ore 18:30
Como-Milan: 15 gennaio, ore 20:45
© RIPRODUZIONE RISERVATA