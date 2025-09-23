FC Inter 1908
Gds – Napoli-Pisa, moviola: manca un rigore, il braccio di Leris non era da punire

Il giorno dopo Napoli-Pisa, la Gazzetta dello Sport analizza la direzione di Valerio Crezzini
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il giorno dopo Napoli-Pisa, la Gazzetta dello Sport analizza la direzione di Valerio Crezzini. Una direzione che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per un rigore negato al Pisa: "Al 7’: a braccio fermo e già in appoggio, Leris viene colpito dal pallone, l’azione prosegue e il pisano subisce un pestone in area da De Bruyne".

"Il Var richiama l’arbitro: chiamata errata. Il braccio non è da punire: era rigore per il Pisa. Prima dell’1-0, due contatti in area-Napoli: niente rigore. Al 14’ st penalty per i toscani: la deviazione stravolge la direzione ma la palla impatta il braccio già largo di Beukema, postura punibile. Nel finale, fallo di Angori su Politano? No, svista. Gialli ok".

(Gazzetta dello Sport)

