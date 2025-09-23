Il giorno dopo Napoli-Pisa, la Gazzetta dello Sport analizza la direzione di Valerio Crezzini. Una direzione che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per un rigore negato al Pisa: "Al 7’: a braccio fermo e già in appoggio, Leris viene colpito dal pallone, l’azione prosegue e il pisano subisce un pestone in area da De Bruyne".