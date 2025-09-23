In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Hernanes ha analizzato quello che secondo lui è il problema dell'Inter. "L'Inter secondo me gioca il calcio migliore in Italia, però spesso cadono in tentazione. In alcune situazioni servirebbe meno bellezza e più determinazione, non solo gol belli, sotto porta, ma bisogna calciare come ha fatto Carlos Augusto".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Hernanes: “Inter gioca il calcio migliore in Italia, ma ha questo problema. Bisogna ‘pregare’…”
ultimora
Hernanes: “Inter gioca il calcio migliore in Italia, ma ha questo problema. Bisogna ‘pregare’…”
In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il Profeta ha analizzato quello che secondo lui è il problema dell'Inter
"Col Sassuolo l'Inter ha speso tanto per fare il secondo gol, perché? Perché ricerca sempre la bellezza e quindi bisogna pregare di più per liberarsi dalla tentazione della bellezza. Questo ti porta tanto a spendere gol perché giocano sempre facendo pressione alta, creano tanto e creare ti fa spendere molto e alla fine arriva il gol del Sassuolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA