In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il Profeta ha analizzato quello che secondo lui è il problema dell'Inter
In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Hernanes ha analizzato quello che secondo lui è il problema dell'Inter. "L'Inter secondo me gioca il calcio migliore in Italia, però spesso cadono in tentazione. In alcune situazioni servirebbe meno bellezza e più determinazione, non solo gol belli, sotto porta, ma bisogna calciare come ha fatto Carlos Augusto".

"Col Sassuolo l'Inter ha speso tanto per fare il secondo gol, perché? Perché ricerca sempre la bellezza e quindi bisogna pregare di più per liberarsi dalla tentazione della bellezza. Questo ti porta tanto a spendere gol perché giocano sempre facendo pressione alta, creano tanto e creare ti fa spendere molto e alla fine arriva il gol del Sassuolo".

