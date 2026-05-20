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Napoli, processo per falso in bilancio a De Laurentiis: la decisione del Tribunale di Roma

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Il Tribunale di Roma ha accolto alcune questioni sollevate dalle difese relative a un difetto di notifica: rinvio al 2 dicembre
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il processo al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis slitta al prossimo 2 dicembre.

Come riferisce Calcio & Finanza, è arrivata la decisioni dei giudici della nona sezione collegiale del Tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma per falso in bilancio in relazione ai conti del club nelle annualità 2019, 2020 e 2021, che vede tra imputati il patron del club partenopeo insieme Andrea Chiavelli, storico collaboratore e braccio destro di De Laurentiis.

Napoli, processo per falso in bilancio a De Laurentiis: la decisione del Tribunale di Roma- immagine 2

“Accolto alcune questioni preliminari sollevate dalle difese relative a un difetto di notifica. Per questo motivo è stata “stralciata” la posizione della società partenopea: in termini giuridici, ciò significa che la posizione del Napoli è stata temporaneamente separata dal procedimento principale per consentire di risolvere il problema procedurale emerso, con il fascicolo rinviato al giudice dell’udienza preliminare”.

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Il Tribunale di Roma ha, dunque, predisposto il rinvio dell’udienza al 2 dicembre, sospendendo nel frattempo i termini della prescrizione.

Al centro dell’inchiesta dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano ci sono presunte plusvalenze fittizie legate a due operazioni di mercato del Napoli: l’acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e soprattutto il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille nel 2020, operazione da 70 milioni di euro complessivi nel mirino degli inquirenti per la valutazione attribuita ad alcuni calciatori inseriti nella trattativa come contropartite tecniche.

Napoli, processo per falso in bilancio a De Laurentiis: la decisione del Tribunale di Roma- immagine 3

Nel corso del procedimento potrebbero inoltre essere ascoltati diversi protagonisti delle operazioni di mercato finite sotto indagine, tra cui lo stesso Victor Osimhen, l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e alcuni calciatori coinvolti nelle compravendite tra i club.

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