Il Tribunale di Roma ha accolto alcune questioni sollevate dalle difese relative a un difetto di notifica: rinvio al 2 dicembre

Come riferisce Calcio & Finanza, è arrivata la decisioni dei giudici della nona sezione collegiale del Tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma per falso in bilancio in relazione ai conti del club nelle annualità 2019, 2020 e 2021, che vede tra imputati il patron del club partenopeo insieme Andrea Chiavelli, storico collaboratore e braccio destro di De Laurentiis.