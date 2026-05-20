Il Tribunale di Roma ha, dunque, predisposto il rinvio dell’udienza al 2 dicembre, sospendendo nel frattempo i termini della prescrizione.
Al centro dell’inchiesta dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano ci sono presunte plusvalenze fittizie legate a due operazioni di mercato del Napoli: l’acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e soprattutto il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille nel 2020, operazione da 70 milioni di euro complessivi nel mirino degli inquirenti per la valutazione attribuita ad alcuni calciatori inseriti nella trattativa come contropartite tecniche.
Nel corso del procedimento potrebbero inoltre essere ascoltati diversi protagonisti delle operazioni di mercato finite sotto indagine, tra cui lo stesso Victor Osimhen, l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e alcuni calciatori coinvolti nelle compravendite tra i club.
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