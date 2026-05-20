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Inter, il gesto enorme di Barella a Chivu: ecco cos’ha fatto durante la premiazione scudetto
Nicolò Barella è una colonna dell'Inter. In campo e fuori. E anche il suo gesto che in pochi hanno colto durante la premiazione scudetto conferma lo status di leader assoluto e uomo spogliatoio del classe '97.
Come mostra un video pubblicato su X dalla pagina Solo ed esclusivamente Inter, si vede come Cristian Chivu, come fatto anche dopo la finale di Coppa Italia, si stava isolando durante la premiazione scudetto di domenica scorsa, lasciando le luci della ribalta ai soli giocatori.
Barella ha però notato il gesto del mister e subito ha voluto cambiare le cose: è andato a prenderlo, "costringendolo" a partecipare al sollevamento del trofeo e anzi, ad alzarlo lui stesso insieme a capitan Lautaro. Questo dice molto su cosa rappresenti Nicolò Barella.
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