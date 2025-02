Richiesta rinvio a giudizio De Laurentiis, Procura Figc chiederà gli atti

La Procura federale della Figc chiederà di nuovo alla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta che hanno portato stamattina alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio. È quanto riporta l'ANSA.

Un'indagine sull'acquisto di Manolas dalla Roma e Osimhen dal Lille era stata già aperta in passato dalla Procura Sportiva ma tutto era finito con un nulla di fatto nel 2022. Ora Chiné chiede le carte per individuare ulteriori elementi da esaminare. Gli atti erano stati chiesti già nel 2024 ma non erano stati trasmessi per esigenze investigative. Qualora ne trovasse di rilevanti potrebbe decidere di riaprire un procedimento nei confronti del club e del suo proprietario.