Nazionali, è il turno di Taremi in EAU-Iran: il nerazzurro tra i titolari

Penultimo giorno di impegni nazionali per i vari calciatori dell'Inter in giro per il mondo. Tocca alle 18 a Mehdi Taremi, impegnato con il suo Iran in un match di qualificazioni mondiali in casa degli Emirati Arabi. L'attaccante nerazzurro sarà regolarmente al suo posto in attacco, al fianco di Ghoddos. In serata toccherà a Dumfries, Lautaro e Asllani rispettivamente con Olanda, Argentina e Albania.