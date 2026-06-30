I due fondi americani, proprietari di Inter e Milan, stanno dimostrando un interesse concreto anche per il basket

Fabio Alampi Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 23:12)

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È scaduto questa mattina, alle 6 ora italiana, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per assicurarsi una tra le 12 franchigie (Milano, Roma, Londra, Manchester, Parigi, Lione, Madrid, Barcellona, Berlino, Monaco, Istanbul e Atene) create per NBA Europe, il progetto legato al basket che prenderà il via a ottobre del prossimo anno.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, NBA e FIBA dovranno ora valutare le offerte pervenute, che hanno superato il muro del miliardo di dollari. Per quanto riguarda Milano si sono mosse sia Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, che RedBird, gruppo che controlla il Milan: "NBA ha ricevuto offerte per tutte le 12 città nel range tra i 500 milioni e il miliardo di dollari che aveva proposto, alcune oltre il miliardo di dollari. Oltre 20 sono arrivate da club esistenti di calcio e basket, compresi alcuni attualmente in Eurolega. Tutti i club e i fondi di investimento a cui NBA ha presentato il progetto hanno dato seguito con un'offerta.

Fonti Gazzetta confermano che su Roma si sono mosse sia il BC Roma SPQR, il nuovo club che fa capo a Donnie Nelson e ha Luka Doncic tra gli investitori, che il Maxima Roma, il club di proprietà di Matiasic. Su Milano, secondo quanto ricostruito da Gazzetta, oltre a quella di RedBird che lavora sempre a un possibile accordo con Varese, c'è un'offerta anche di OakTree, che oltre a controllare l'Inter è in predicato di entrare nella compagine azionaria dell'Olimpia".

"Siamo estremamente incoraggiati dalle ultime offerte ricevute per le franchigie permanenti nel nuovo progetto di una lega gestita da NBA e FIBA - ha detto Mark Tatum, il numero 2 di NBA -. Confermano il grande interesse attorno a questo progetto: sarà il più grande influsso di capitale che il basket europeo abbia mai visto. Abbiamo dei chiari favoriti in ciascuna delle 12 città, inclusi diversi club di basket e calcio. Ora lavoreremo coi board di NBA e FIBA per finalizzare gli accordi a lungo termine".