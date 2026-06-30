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Inchiesta escort, il legale di Bastoni: “Esclude rapporto con ragazza che sapeva minorenne”

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Lo dice all'AGI l'avvocato Salvatore Scuto, che difende Alessandro Bastoni nell'inchiesta in cui è indagato per prostituzione minorile
Redazione1908

"Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdi' 3 luglio e' 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm". Lo dice all'AGI l'avvocato Salvatore Scuto che difende Alessandro Bastoni nell'inchiesta in cui e' indagato per prostituzione minorile condotta dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro.

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La vicenda che coinvolge Bastoni

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La procura di Milano ipotizza, secondo quanto riferito da fonti qualificate, che il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni abbia avuto un incontro intimo con una ragazza di 17 anni nel giugno del 2020. La giovane pero' ha smentito agli inquirenti di avere avuto un rapporto con l'indagato. A organizzare l'incontro sarebbe stato uno dei collaboratori dell'agenzia di eventi Ma.DE. di Cinisello Balsano al centro degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura. I titolari dell'agenzia, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, sono finiti ai domiciliari con l'accusa di sfruttamento della prostituzione nell'aprile scorso. I due avrebbero assicurato ad alcuni calciatori un 'pacchetto tutto compreso' con serate in locali di lusso, escort e gas esilarante

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