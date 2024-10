Per il secondo anno consecutivo la Lega Serie A e l'NBA, la Lega di basket americana, si sono incontrate nella suggestiva cornice di Abu Dhabi per svolgere con le loro leggende attività di cross-marketing improntate sulla collaborazione e sullo sviluppo del brand in un'area strategica come il MENA, in coordinamento con l'ufficio della Lega Serie A ad Abu Dhabi.