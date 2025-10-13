FC Inter 1908
Nesta fa un nome su tutti: “Ecco il difensore più forte di oggi! E il mio vero erede…”

Interessante intervista dell’ex difensore e ora allenatore Alessandro Nesta al podcast Passa dal BSMT: ecco il difensore più forte oggi
Alessandro Cosattini Redattore 

Interessante intervista dell’ex difensore e ora allenatore Alessandro Nesta al podcast Passa dal BSMT. Queste le sue dichiarazioni sul difensore più forte oggi in circolazione.

“Il difensore più forte di oggi è van Dijk, il mio erede invece è stato Thiago Silva. Dopo le prime due partite dissi a Galliani che sarebbe diventato un fenomeno”, ha detto Nesta.

 

